Президент США Дональд Трамп рассматривает планы, как можно оформить помилование для Пола Манафорта, которому грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на журналистку канала Fox News Эшли Ирхарт, которая сделала анонс своего интервью с президентом США.

Рассказывая в эфире канала о своем интервью с Трампом, которое, как ожидается, выйдет в эфир утром в четверг по местному времени (днем в четверг по Киеву), она сказала: "Трамп упомянул о помиловании Манафорта". По словам журналистки, американский лидер "сказал, что рассмотрит это".

"Думаю, ему жаль Манафорта. Они были друзьями, тот не так долго работал на него. Он работал на него, по сути, 100 дней. Президент не знал о всех этих вещах с налогами", - добавила Ирхарт.

Ранее пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс на регулярном брифинге для журналистов был задан вопрос о возможности помилования Манафорта. Он заявила, что "никаких обсуждений по этому вопросу не было". Сандерс подчеркнула, что "дело Манафорта не имеет никакого отношения к президенту, к его предвыборной кампании и к Белому дому".

Ранее "Страна" сообщала, что почему обвинения Манафорту ограничились Украиной.