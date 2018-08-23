Подозреваемые в совершении покушения на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский назвали имя организатора преступления. Они давали показания на заседании Херсонского городского суда во вторник, 21 августа, сообщает газета "День".

По их словам, организовал и финансировал покушение ветеран антитеррористической операции Сергей Торбин с позывным "Опер". Горбунов заявил, что Торбин назвал Гандзюк "коррумпированным чиновником с пророссийскими взглядами", которому нужно нанести телесные повреждения. Другой фигурант дела, Вячеслав Васянович, якобы передал Горбунову 300 долларов на покупку серной кислоты. Затем Горбунов отказался принимать участие в подготовке покушения.

Вишневский утверждает, что Торбин предложил ему, Васяновичу и его другу с позывным "Мураха" по 500 долларов за совершение покушения.

Подозреваемый рассказал, что 31 июля он вместе Васяновичем и Мурахой прибыли к дому активистки на машине Торбина. Когда подъехал автомобиль, на котором Гандзюк ездила на работу, Вишневский сообщил об этом Васяновичу, и тот начал двигаться в сторону АТБ, таким образом давая знать Мурахе, что из здания сейчас выйдет жертва.

Вишневский отрицает, что видел, как Мураха облил Гандзюк кислотой. Через несколько дней Торбин вручил каждому участнику группы по 500 долларов.

Задержанные Торбин и Васянович, которым избирали меру пресечения 21 августа, не признали свою вину, при этом полиция сообщила, что четверо подозреваемых признались в нападении на Гандзюк за деньги.

Как сообщала "Страна", Новиков рассказал, как следователи заставили его изменить показания в деле Гандзюк.

Мы писали, что в деле о нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк число подозреваемых выросло до 6 человек.