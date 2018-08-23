Швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США в отношении России заморозил активы, связанные с РФ, на сумму около 5 млрд долларов. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

“Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и имеющих отношение к России”, — приводятся в сообщении слова представителя банка.

По данным агентства, Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Как отмечает Reuters, из-за нейтрального статуса Швейцарии санкции против РФ там не действуют, однако по причине того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Соединенных Штатов.

Власти США намеревались ввести новые санкции в отношении России из-за возможной ее причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее стало известно, что США заморозили российских активов на сотни миллионов долларов.

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