Следственный комитет России опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен момент падения легкомоторного самолета в Красноярском крае и последствия крушения.

На видео видно, как самолет стремительно падает вниз, затем на месте падения вспыхивает пламя.

Известно, что разбился легкомоторный самолет Аэропракт А-22, который, по предварительным данным, выполнял пробный полет после ремонта. 65-летний пилот погиб. Возбуждено уголовное дело, в числе версий – отказ техники и ошибка пилотирования.

Видео крушения и возгорания частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/XQzA7ErJot — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

Как сообщала "Страна", ранее в Сумской области на поле упал самолет, погиб пилот.

Мы писали, что в Швеции истребитель упал в диком лесу после столкновения со стаей птиц.

Ранее появилось видео, как в США пилот филигранно посадил самолет на оживленную автостраду.