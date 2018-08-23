Появилось видео, как в России камнем упал с неба и загорелся самолет с пилотом
Следственный комитет России опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен момент падения легкомоторного самолета в Красноярском крае и последствия крушения.
На видео видно, как самолет стремительно падает вниз, затем на месте падения вспыхивает пламя.
Известно, что разбился легкомоторный самолет Аэропракт А-22, который, по предварительным данным, выполнял пробный полет после ремонта. 65-летний пилот погиб. Возбуждено уголовное дело, в числе версий – отказ техники и ошибка пилотирования.
Видео крушения и возгорания частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/XQzA7ErJot— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.
Как сообщала "Страна", ранее в Сумской области на поле упал самолет, погиб пилот.
Мы писали, что в Швеции истребитель упал в диком лесу после столкновения со стаей птиц.
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