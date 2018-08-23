Пользователь Виктор Килимар (Kylymar) в Facebook рассказал об инциденте с участием полиции в Киеве и разместил видео, как после требований показать, что находится в карманах, его начинает "крутить" спецназовец.

"Сегодня в 12:00 дня автомобиль в котором я ехал был остановлен на выезде из Киева на улице Богатырской работниками полиции. Один из полицейских был в характерном для беркутовцев малиновом берете. На шевроне у него было написано "полиция специального назначения", это именно то подразделение в котором продолжают работать бывшие беркутовцы. У другого полицейского оказался стерт номер жетона. Причиной остановки был назван "антитеррористические меры". Водитель показал водительское удостоверение, удостоверение журналиста и другие документы на автомобиль. Полицейский обратился с требованием открыть багажник для осмотра. Одновременно другой полицейский обратился ко мне с требованием выйти из автомобиля. Следующей его требованием стало вывернуть все из карманов и сумки, он начал лезть в мои карманы и сумки", - написал Килимар.

По словам Килимара, он ответил, что это требование является незаконным, поскольку фактически является обыском, а не поверхностным осмотром, на который имеет полное право полицейский.

"Полицейский ответил что он может сделать обыск и я сейчас буду лежать "мордой на асфальте", я ответил что для обыска есть специальные основания и отдельная процедура, если она будет соблюдена, то никакого сопротивления я делать не буду. Кроме повышения голоса я получил наручники и начал угрожать задержанием. Я отметил про отдельные основания и процедуре задержания. В конце концов я согласился вывернуть все из карманов и показать все из сумки, еще раз подчеркнув, что это является нарушением закона"- уточнил автор поста. Однако потом по словам Килимара, полицейские разыграли сценку, в которой он якобы назвал их "сволочами", хотя он абсолютно ничего в это время не говорил.

"После этого они меня заломили и отнесли к КПП. На первом этаже КПП один полицейский меня прижал к стене, другой использовал шокер. Кроме множества бранных слов они сказали, что "таких умников как ты надо истреблять", - рассказал он. Жертва полицейского насилия отмечает, что никакого процессуального документа в отношении него не было составлено. При задержании у него спали часы, их никто не вернул, также он потом заметил царапины и синяки.

Как сообщала "Страна", ранее в Сумах полицейские на Prius травмировали пешеходов. Первые кадры

Мы писали, что в Харькове пойдут под суд полицейские, силой выбившие показания из задержанной женщины.