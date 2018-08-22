НАТО развернула на востоке альянса контингент, чья численность около 4 тысяч человек, но действия эти носят оборонительный характер.

Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя заявление президента России Владимира Путина о приближении военной инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации.

"Действия НАТО носят оборонительный характер, они пропорциональны и находятся в полном соответствии с нашими международными обязательствами, - заявила она. - НАТО развернула около 4 тыс. человек в восточной части альянса для сдерживания любой возможной агрессии. Эти силы не могут быть сопоставлены с дивизиями, развернутыми Россией. В то же время Россия держит войска в Грузии, на Украине и в Молдавии вопреки воле правительств этих стран", - сказала Лунгеску.

Под цифрой в 4 тысячи человек Лунгеску имела в виду четыре многонациональные боевые группы в странах Прибалтики и Польше. Она не упомянула о создающейся в Румынии "черноморской" тренировочной дивизии НАТО, о перебрасываемой в Польшу танковой бригаде США, об увеличении втрое - до 40 тыс. человек - Сил реагирования альянса, а также о быстро наращиваемых усилиях НАТО по модернизации транспортной инфраструктуры для переброски возможных подкреплений к границам России. Она также не коснулась темы создания системы стратегической системы ПРО в Европе, которое началось задолго до украинского кризиса в 2014 году.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Россия приветствует инициативы по снижению напряженности, но вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США вблизи своих границ.

Отвечая на вопрос финской журналистки, российский президент отметил, что Россия не выдвигает "наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО", тогда как военная инфраструктура НАТО движется к границам России.

По словам Путина, увеличивается количество техники Североатлантического альянса, личного состава, число военных учений вблизи России.

"Вот сейчас намечено очень большое учение НАТО, прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики", - заметил глава государства.

Ранее "Страна" сообщала, что у Меркель озвучили одну из ее договоренностей с Путиным, а также о том, что помощник Путина рассказал, где может пройти очередная встреча "Нормандской четверки".