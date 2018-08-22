Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опровергает утверждение и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана о том, что фигурирующий в контрабандистской группировке, Сергей Сердюк является работником Генеральной прокуратуры Украины.

"Сердюк не является работником ГПУ. Приказ генпрокурора Луценко о сокращении должности Сердюка и вывода его за штат", - сообщила Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду и обнародовала на своей странице сканкопию соответствующего приказа.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Сократить в штатном расписании Отдела надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования и поддержкой государственного обвинения Управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины одну должность прокурора отдела, которую засчитать в резерв Генеральной прокуратуры с соответствующим фондом заработной платы", - сказано в документе, датированном 19 февраля 2018 года с подписью Луценко.

"С тех пор последний "болеет", не предоставив ни одного больничного. Закон не ограничивает во времени "болезненность". К сожалению", - отметила Сарган.

Фамилия прокурора, чья должность была сокращена данным приказом, в документе отсутствует, однако согласно справке, которую также обнародована Сарган, с 5 января 2017 года ее занимал Сергей Сердюк.

Как сообщалось, 21 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге сообщил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры задержали на Одесской таможне 37 контейнеров с импортным товаром (тканью). "Эти контейнеры принадлежали фирме "Мелвилл", которая входит в орбиту известной контрабандистской группировки Сердюка-Аминева… Контейнеры арестованы и переданы на ответственное хранение ТОВ "Вистсел"… Именно на этой территории ночью контейнеры были украдены", – рассказал Луценко

22 августа и.о. главы ГФС Мирослав Продан отстранил от должности начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами. Он подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка. "Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре... До последнего времени данный сотрудник работает, более того - в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни", - уточнил Продан.

Об этой ситуации "Страна" уже подробно писала.

Как сообщала "Страна", ранее задержали фискала Дениса Аминева, которого подозревают в краже десятков контейнеров с арестованным грузом.

Также "Страна" писала, что генпрокурор Юрий Луценко предупредил, что готовит дело на главного налоговика страны Продана.