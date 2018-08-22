Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes.

Рейтинг, в котором учитываются все доходы актеров опубликован на сайте журнала.

57-летний американский актер заработал $239 миллионов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Клуни зарабатывал не столько профессиональной деятельностью, сколько коммерцией - он получил от продажи своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой он стал богаче на $233 млн.

Фото: forbes.com/

Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон.

На третьем месте оказался Роберт Дауни - младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине "Мстители: Война бесконечности".

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Рейтинг возглавила 33-летняя Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 миллиона долларов. Ее доходы выросли в 4 раза благодаря роли Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности" по комиксам Marvel.

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