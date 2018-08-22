В среду, 22 августа в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" местный Аякс и Динамо сыграли первый поединок двухматчевой серии за выход в групповой этап Лиги Чемпионов.

Первый гол уже на 2-й минуте забили хозяева, когда отличился ван де Беек. После стартового натиска голландцев матч продолжатся на встречных курсах и на 16-й минуте Кендзера сравнял счет. Игрок Динамо сыграл на добивании после навеса в штрафную Аякса с углового.

На 35-й минуте матча голландцы снова вышли вперед. Зиех не без помощи все того же Кендзеры забил второй мяч в ворота Динамо.

Под самый конец первого тайма еще один мяч киевлянам забил Тадич, который не только замкнул навес с левого фланга, но и сделал преимущество комфортным.

Второй тайм прошел при обилии моментов у обеих команд, но счет на табло остался неизменным.

Обладатель путевки в групповой этап Лиги чемпионов определится в Киеве 28 августа. Шансы у команды Александра Хацкевича даже при таком счете остаются даже не теоретическими, а вполне практическими - им нужно выиграть с разницей в два и более мяча, не пропустив на своем поле.

Как сообщала "Страна", экс-форвард Динамо и сборной СССР оценил шансы киевлян против Аякса.

Отметим, что тренер Аякса назвал Динамо снайперами со стилем Лобановского в ДНК.