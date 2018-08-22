Россия увеличила запасы золота на 26,1 тонн в июле в условиях усиливающихся санкций со стороны США. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованную Международным валютным фондом (МВФ) отчетность за последний месяц.

"Российский Центробанк дополнительно приобрел 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2 170 тонн. Таким образом общая стоимость (монетарного золота) достигла $77,4 млрд на конец июля", - свидетельствуют данные МВФ, которые приводит агентство.

Как отмечает Bloomberg, покупка 26,1 тонны золота является крупнейшим приобретением России в 2018 году. Последний раз ЦБ РФ скупал драгоценный металл в таких больших объемах в ноябре 2017 года. При этом за апрель и май 2018 года Россия резко сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США: с $96,1 млрд в марте до $48,7 млрд в апреле и до $14,9 млрд в мае. Таким образом, Россия больше не входит в число крупнейших инвесторов в американский государственный долг.

Агентство отмечает, что Россия избавляется от американских активов, чтобы защитить себя от ужесточающихся санкций США, и покупает золото, "так как оно является стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков".

"Путин сделал очень умный шаг, - сказал в интервью Bloomberg Джим Рикардс, автор бюллетеня Strategic Intelligence. - Россия находится в состоянии финансовой войны. Она избавляется от американского доллара и закупает золото. Это защищает ее от замораживания долларовых активов и от санкций".

"Американцы пытаются использовать доллар в качестве оружия, и Россия поступает абсолютно правильно, диверсифицируя свои зарубежные валютные запасы, - отметил Джон Мейер, один из партнеров лондонской инвестиционно-консалтинговой компании SP Angel. - Золото - это лучшая ликвидная инвестиция, если вы не хотите попасть в зависимость от доллара".

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