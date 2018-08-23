23 августа в Украине отмечают День флага, установленный президентским указом. Сегодня по всей стране проводят церемонию поднятия официального государственного символа и устанавливают рекорды.

История флага

Сине-желтые цвета были на хоругвях Львовской земли времен Грюнвальдской битвы, такие стяги использовали запорожские казаки, флаг с синим и желтым полотнищем утвердила УНР в 1918 году.

В советское время в Украине использовали красный флаг, с 1949 года - с голубой полоской внизу. Сине-желтый вернули в официальное обращение с 1991 года, после провозглашения независимости. В 1992 году был принят закон о государственном флаге, а с 2004 года был утвержден День флага.

Согласно распространенной интерпретации синий цвет означает мирное небо, желтый - поля созревшей пшеницы.

Кстати, сине-желтые полотна с вариацией в оттенках используют разные города и герцогства в Европе и несколько населенных пунктов в Панаме и Индии.

Фото: wikipedia.org

Программа мероприятий 23 августа

В Киеве в 08:30 на Харьковской площади будут устанавливать рекорд на самый длинный флаг. В 09:00 флаг торжественно поднимут у киевского городского совета на Крещатике. После этого в центре начнутся вело-соревнования, средства от которых пойдут на помощь раненным в военных госпиталях. В 18:00 на Европейской площади "живую цепь" в честь праздника организуют посольства Литвы, Латвии и Эстонии.

Во Львове в 09:00 поднимут флаг у облгосадминистрации. Затем там состоится торжественное прохождение военнослужащих и военного оркестра. В 11:30 на Лычаковском кладбище возложат цветы и зажгут свечи на могилах погибших в АТО.

В Харькове День флага совпадает с Днем города. Сегодня здесь возложат цветы к Мемориалу Славы, проведут молебен в память о погибших во время Второй мировой войны. На площади Конституции в 17:30 стартует парад вышиванок, в течение дня будут проходить концерты.

В Днепр сегодня приедет президент, чтобы принять участие в установлении рекорда - там поднимут самый большой флаг над городом размером 12 на 18 метров. После этого его повесят на самый высокий 72-метровый флагшток в Украине. На время проведения мероприятий центральную часть города перекроют.