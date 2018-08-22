Сегодня, 22 августа, в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой на бульваре Дружбы народов в районе метро. Тротуар и проезжую часть залило, вода стекает в подземные переходы.   Видео происшествия опубликовало издание The Village Украина в twitter. 

"Хорошая новость: На Дружбы народов есть горячая вода. Плохая новость: Она залила всю улицу" - пошутили в издании.

На видео видно, что вода течет по тротуарам и заливается в переход. 

Как сообщала "Страна", не так давно в Киеве "гейзер" из кипятка выстрелил на высоту пяти метров.

Мы писали, что в Киеве из-за повреждений труб без воды сидели почти на двух десятках улиц.

Ранее в Киеве Отрадный заливает кипятком.

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