Фото президента Петра Порошенко, снятое на репетиции парада на Крещатике в окружении войск, вызвало у пользователей различные реакции от критики до восторга.

Альбомом президента с фото с парада поделились полторы тысячи пользователей.

На официальной странице самого Порошенко преобладают хвалебные комментарии и комментарий "Героям Слава", "Я пишаюся армією та президентом" та інші.

В то время, как другие пользователи не так позитивно восприняли фото президента, где он стоит перед колонной военнослужащих вместе в Василием Грицаком и даже возвышается над ними.

"Эгоцентризм" - написал журналист Денис Рафальский. Пользователи в комментариях были еще более ироничны и даже саркастичны.

"Мощь - Армия и Верховный главнокомандующий. Я повторю слова, которые говорил в прошлом году: Меня переполняет гордость за свою страну, гордость за нашу Армию, гордость нашим Президентом и Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины!

Мне плевать, как там меня, нас называют неисправимые, но уже и деморализованные путинисты (тимошенки и прочие) и другие откровенные аутсайдеры, я еще раз повторю то, о чем говорю всегда: без тени сомнений, не пряча лица – #Я_Підтримую_Президента, а значит и украинскую перспективу, будущее, Украину! Это фото - это Украина", пишет близкий к Порошенко блогер Павел Нусс.

Как сообщала "Страна", Минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости

Мы писали, что появилось видео, как украинская боевая авиация репетирует парад в небе над Киевом

Ранее в опросе Страны, мы поинтересовались, нужен ли Украине военный парад в Киеве к Дню Независимости.