Потрепанный автопарк Нацполиции собираются обновить за 112 млн грн у фирмы, близкой к "Народному фронту".

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины по результатам тендера 21 августа опубликовал сообщение о намерении заключить договор с ООО "Нико Бриллиант" (Киевская область) на закупку 83 автомобилей специального назначения повышенной проходимости с плагин-гибридной силовой установкой для нужд органов Нацполиции. Общая стоимость сделки составляет 112 100 000 грн. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на систему ProZorro.

Согласно техническим требованиям, кроссоверы должны быть белого цвета и изготовлены не ранее 2018, пробег автомобиля на аккумуляторной батареи без использования топлива - от 30 км. Заказчик не указал, кроссоверы каких марок он хочет купить. Также в комплектации предусмотрены: двухзонная система кондиционирования; противоугонное устройство (иммобилайзер) зарядный кабель обычный (10А (E + F) и дополнительный для зарядных устройства (тип: Mode 2) отопитель салона электрический или жидкостного типа, сигнально-громкоговорящее устройство (светодиодная панель-балка с маяками красного и синего цвета), установленное на крыше автомобиля мощностью не менее 150 Вт автомобильная радиостанция в комплекте с диапазоном частот 136-174 / 400-470 МГц, 128 рабочих каналов выходной мощностью не менее 45 Вт и другие. Гарантийный срок на кроссоверы составит не менее 3 лет. Единственным конкурентом на торгах выступило ООО "Николь-Моторс" киевлянина Владимира Логинова, предложив цену выше на 67 тыс. грн.

По данным бизнес поискового ресурса Youcontrol, учредителями ООО "Нико Диамант" записано две столичные фирмы "КУА "Ковин Капитал" и "Нико Авто Холдинг (Украина)". Конечным бенефициаром выступает Иван Николайчук. По информации СМИ, соучредителем "Ковин Капитал" является Владимир Гнатышин, ранее был бизнес-партнером нынешнего министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. Гнатышин также был одногруппником Алексея Бурбака, брата лидера фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максима Бурбака.

Как сообщала "Страна", "Киевавтодор" объявил тендер на закупку оборудования, чтобы плавить снег за 31,5 миллиона.

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