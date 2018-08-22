Четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Ярослава Тракало.

"Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", - приводит издание слова Тракало в среду вечером.

Он рассказал, что четверо из задержанных признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение совершить нападение на Гандзюк.

"Все четверо дали признательные показания и раскаялись в содеянном", - подчеркнул он.

По словам спикера полиции, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу и который был их командиром. Однако, по словам Тракало, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

Он сообщил, что следователи указывают на еще одно возможное доказательство причастности задержанных к нападению на активистку - непосредственный подозреваемый в совершении этого преступления во время нападения мог получить химический ожог серной кислотой, пролив ее на себя по неосторожности.

"Об этом свидетельствует соответствующий след на его теле, происхождение которого теперь будет исследоваться методом экспертизы", - сказал Тракало.

Также он объяснил ситуацию с заявленным ранее подозреваемым Николаем Новиковым.

"О вынесении постановления прокурором и изменении статуса в производстве гр. Новикову, то на тот момент следствие имело достаточно оснований для его задержания и проверки на причастность к совершению этого преступления. В то же время работа шла параллельно и по другим направлениям, результатом чего является задержание пятерых подозреваемых и их признание ", - пояснил спикер Нацполиции.

Уточняется, что всего в деле о нападении на Гандзюк состоянию на утро 22 августа было шесть подозреваемых. Позже стало известно, что одного из фигурантов Николая Новикова отпустили и дело против него закрыли, поэтому подозреваемых осталось пятеро. Большинство из них участвовали в АТО на Донбассе.

Напомним, 21 августа Херсонский городской суд арестовал на 60 суток двух подозреваемых: Сергея Торбина и Володмира Васяновича, которые являются участниками боевых действий и в свое время были отмечены государственными наградами.

20 августа суд в закрытом режиме избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца еще одному подозреваемому Виктору Горбунову.

Генпрокурор Юрий Луценко в интервью УП отметил, что по делу о нападении правоохранители проверяют бывшего начальника управления защиты экономики полиции Херсонской области Артема Антощука, с которым у Гандзюк был конфликт.

Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк совершили 31 июля. Неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой и скрылся. В результате девушка получила ожоги 35% поверхности тела. Полиция рассматривает нападение как покушение на убийство.

Также мы сообщали, что во Львове автор граффити "Кто заказал Катю Гандзюк?" ударил ножом в грудь капитана полиции. Этого копа позже наградили пистолетом и служебной квартирой.