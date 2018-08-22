С начала 2018 года общая сумма штрафов за "нелегальную туристическую аренду квартир" в Париже составила 1 миллион 380 тысяч евро. Об этом сообщил в среду, 22 августа, Ян Бросса, заместитель мэра по вопросам жилищной политики, передает RFI.

По данным чиновника, эти штрафы мэрия Парижа выписала "за период с 1 января по 15 августа 2018 года". Как подчеркнул Бросса, 1,38 млн евро - это уже больше, чем общая сумма подобных штрафов за весь 2017 год (1,3 млн евро). Чиновник уточнил, что с начала нынешнего года было выявлено 111 квартир, чьи владельцы сдавали их без разрешения городских властей - "главным образом", через интернет-платформу Airbnb.

Средняя сумма штрафа составила 12 000 евро. Бросса заявил, что власти штрафовали пока только тех владельцев, у которых в собственности "более, чем одна квартира".

Напомним, в июле 2017 года парижский городской совет принял решение о введении обязательных регистрационных номеров для всех, кто желает сдать жилье через Airbnb и другие подобные платформы. При этом власти могут отказать в выдаче такого номера.

В июне 2018 года Национальное собрание проголосовало за усиление контроля за сайтами кратковременной туристической аренды жилья, в том числе за увеличение штрафов для владельцев квартир и для платформ. После этого представители гостиничного бизнеса выпустили коммюнике с поздравлениями, заявив, что"ждали этих мер два года". Для Airbnb, онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья, Париж является одним из крупнейших рынков в мире. Сегодня на сайте зарегистрировано примерно 65 тысяч парижских квартир. Гостиницы Парижа предлагают в общей сложности 80 тысяч номеров. Номера в гостиницах обычно существенно меньше квартир и при этом дороже. Средняя цена номера в парижском отеле составила по итогам 2017 года 136 евро.

Как сообщала "Страна", ранее в Нью-Йорке запретили знаменитый сервис по аренде квартир Airbnb.

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