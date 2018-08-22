Президент Украины Петр Порошенко пригласил всех посетить в пятницу, 24 августа, главную улицу Киева – Крещатик для совместного празднования Дня Независимости Украины.

"Приглашаю всех 24 августа, в 10.00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День Независимости", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Глава государства посетил генеральную репетицию военного парада, которая состоялась в среду вечером.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", – написал Порошенко.

Вместе с этим постом прикреплены общие фотографии Порошенко с участниками парада войск ко Дню Независимости Украины во время генеральной репетиции.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

В параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Как сообщала "Страна", минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости.

Мы рассказывали, что ждет Крещатик на День Независимости.

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