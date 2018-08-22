Нацбанк начнет публиковать расширенную статистику о рынке платежных карт в Украине. Заявленная цель - повысить прозрачность информации относительно тенденций на платежном рынке.

Об этом говорится в решении Правления Нацбанка от 19 августа 2018 года № 526-рш, передает Юрлига.

Показатели рынка платежных карт намерены публиковать в расширенном формате и дополнительно содержать данные в разрезе:

- платежных систем (MasterCard, Visa, НПС "ПРОСТІР", другие);

- признаки клиента (юридические и физические лица);

- места осуществления операции (в собственной сети банка, в сети других банков-резидентов, банков-нерезидентов).

Также будут публиковаться данные о количестве платежных терминалов с возможностью бесконтактной оплаты и магазинов электронной коммерции. Расширение спектра публично доступных данных даст возможность проводить более детальный анализ платежного рынка, тенденций его развития, а также повысит прозрачность деятельности участников рынка.

Показатели рынка платежных карт в первом полугодии этого года демонстрировали стабильный рост количества и объемов безналичных расчетов с использованием платежных карт украинских банков. Вместе с этим НБУ наблюдает тенденцию по увеличению количества бесконтактных платежных карт.

Инфраструктура для осуществления безналичных операций также стабильно расширяется. По данным НБУ, значения показателей украинского рынка платежных карточек в разрезе регионов и банков остаются традиционными:

- в региональном разрезе по количеству платежных карт и платежных устройств для их обслуживания доминируют г. Киев, Днепропетровская и Харьковская области;

- самыми крупными банками-еквайрами и эмитентами платежных карт остались: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "ОЩАДБАНК" и АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

Как сообщала "Страна", в Минфине объявили о курсе на уменьшение размера госдолга.

Отметим, что украинским банкам разрешили уточнять данные клиентов по телефону и почте.