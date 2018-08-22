Завершен очередной этап государственных испытаний новых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол" разработки украинской ГАХК "Артем". Их организовал Укроборонпром совместно с военными.

Об этом в среду, 22 августа сообщает пресс-служба госконцерна.

По итогам трехдневных испытаний, прошедших на одном из военных полигонов на Черниговщине с участием Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ Министерства обороны подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.

Как уточняет пресс-служба, для всесторонней проверки нового ракетного вооружения в различных условиях, осуществлен пуск почти 300 ед. РС-80. Также проведены проверки ракет на безопасность при их использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.

"На сегодняшний день на ГАХК "Артем" уже готова очередная партия РС-80 для проведения завершающего этапа госиспытаний, по результатам которого должно быть принято решение об усилении украинской армии новым вооружением", - отмечают в госконцерне.

По данным "Укроборонпрома", новые 80-мм РС-80 имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ: помимо авиации, использование РС-80 предусмотрено также в новых видах боевой техники.

"Например, в украинско-польском проекте ZRN-01 Stokrotka, являющимся результатом сотрудничества "Укроборонпрома" с одним из крупнейших частных объединений оборонно-промышленного комплекса Польши "WB Group", - уточняет пресс-служба.

По данным агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, созданный в рамках ВТС с Польшей ракетный комплекс "Маргаритка" (Stokrotka), предназначен для поражения наземных и низкоскоростных воздушных целей типа БПЛА и вертолетов. Ракетный комплекс обеспечивает возможность поражения наземных целей на расстоянии до 6 км, включая артиллерию и легкобронированную технику, а также низкоскоростных воздушных целей на высоте до 4 км, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8/17. Новая разработка была успешно представлена партнерами на международной оборонной выставке MSPO-2017 весной прошлого года в Кельце (Польша).

"Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения целей, конструкторы ГАХК "Артем" предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами", - отмечают в госконцерне.

Видео: youtube.com/ZanoZaTV

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