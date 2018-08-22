Сегодня Правительство приняло решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее постановлением Кабмина от 6 сентября 2017 года № 1095. Председателем Службы назначен Дмитрий Петренко.

Морская администрация является единым центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через Министра инфраструктуры, пишет ЮрЛига.

Морская администрация реализует государственную политику в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме судов рыбного хозяйства, малых (маломерных) судов).

Морская администрация должна быть занята поддержанием престижности квалификационных документов моряков-украинцев на мировом рынке труда в торговом мореплавании и, как следствие, увеличением общего количества украинских граждан, работающих на судах мирового торгового флота, и увеличению их опосредствованного общего взноса в экономику страны. Также ее деятельность направлена наудешевление транспортной составляющей в стоимости товаров импорта за счет внедрения международных стандартов в судоходстве.

Для страны запланирована дерегуляция и создание комфортных условий ведения судоходного бизнеса в Украине как стране флага и в украинских портах. С этим связаны дополнительные поступления в госбюджет.

В среднесрочной перспективе запланировано создать условия для построения современной модели организации судоходного бизнеса в стране, привлечения инвестиций в судоходство, судостроение, судоремонт; повысить привлекательность морских и речных портов для грузопотоков и мировых судоходных линий, прежде всего контейнерного сервиса. В планах также возвращение утерянных и привлечение новых судов для регистрации в Украине. Кроме того, должен быть повышен спрос на услуги украинских моряков.

Для создания комплексной интегрированной базы данных украинских судов, в том числе рыболовных, открытой для использования участниками мирового рынка торгового мореплавания, Морская администрация запланировала создание Единой операционно-информационной системы "АІС Морська Адміністрація". Одной из ее подсистем будет электронная база данных для ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины. База будет содержать исчерпывающую информацию о судах, имеющих право плавания под Государственным флагом Украины, с указанием их основных технических характеристик.

В базе данных будет предусмотрена возможность взаимодействия с заинтересованными участниками мирового рынка торгового мореплавания, отбора судов по заданным критериям, в том числе по типу и назначению, ведение реестров.

В течение 2019 года в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове должны создать (если хватит денег) сервисные центры, предоставляющие админуслуги по принципу "Единого окна". Таким образом, получение услуг на водном транспорте не будет зависеть от работников Морской администрации. Кроме того, их начнут предоставлять с помощью телекоммуникационных сетей.

Создано 5 территориальных органов, являющихся структурными подразделениями Морской администрации:

Черноморско-Азовское межрегиональное управление

Черноморское межрегиональное управление

Верхнеднепровское межрегиональное управление

Нижнеднепровское межрегиональное управление

Подольско-Карпатское межрегиональное управление.

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