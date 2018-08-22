Национальный банк Украины ужесточил требования к организации защиты помещений банков в Украине. До 1 января здания как минимум обязаны укрепить решетками и роллетами. Об этом сообщает "Юрлига".

Правила содержатся в нормах НБУ от 14 августа 2018 № 93 "Об утверждении Изменений к Правилам организации защиты помещений банков в Украине", которые вступили в силу 22 августа.

Так, в защите решетками нуждаются внешние окна цокольных и подвальных этажей, помещения кассового узла, помещения для изготовления и обработки ламинированных карточек, подразделения защиты информации, архивы и подразделения охраны.

Также до января 2020 года банки обязаны оборудовать системой видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала с видеокамер в круглосуточном режиме сроком не менее чем:

14 суток - рабочее место кассира, зону клиентов у рабочего места кассира и вход/выход клиентов в банк;

60 суток - хранилище для индивидуальных сейфов или помещения, в котором установлен сейф с индивидуальными сейфами.

Уже сейчас банки должны дополнить свои внутренние положения о техническом состоянии и организации охраны помещений порядком и периодичностью проведения контроля за исправностью средств тревожной сигнализации помещений кассового узла.

Кроме того, повышен контроль за отдельными помещениями банков, а также усилены требования к защите работников банка, осуществляющих работу с наличностью.

Как сообщала "Страна", 90 тысяч богатейших украинцев держат в банках почти 160 млрд гривен.

Также "Страна" писала, что в Украине обмен наличной валюты в банках вернулся к уровню времен Евромайдана.

Ранее в НБУ сообщили, какие пластиковые карты и операции с ними предпочитают украинцы.