Липоводолинский районный суд Сумской области может пополнить список неработающих в Украине судов. С 18 августа здесь приостановлено автоматизированное распределение судебных дел. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дела решили не распределять, поскольку 18 октября заканчиваются полномочия у последнего судьи - Александра Кузьминского. Пятилетний срок полномочий уже закончился у судей Дмитрия Бутенко и Дмитрия Сизова.

В соответствии с Положением об автоматизированной системе документооборота суда канцелярия продолжает принимать и регистрировать заявления, иски, материалы и ходатайства полиции, обвинительные акты.

Гражданские дела хранятся в канцелярии до назначения или командирования судей, а уголовные производства, ходатайства следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы направляются в Апелляционный суд Сумской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.

Как сообщала "Страна", Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области с 7 августа прекратил осуществлять правосудие в связи с окончанием срока полномочий откомандированного судьи, а вакансии остальных судей не заняты. СМИ писали, что Михайловский районный суд Запорожской области также прекратил осуществлять правосудие с 7 августа (окончился срок перевода судей).

Как сообщала "Cтрана", в одном из судов Киева осталось только три судьи из 22-х. Из них двое в отпуске.

Ранее сообщалось, что в Украине не хватает как минимум четверти судей.