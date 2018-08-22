За последний год сильнее всего вскочили цены на морковь - на 137% и на сало - 40%.

Об этом сообщил Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"За год в гривнах подорожало: один килограмм сала - на 19,5 грн, вареной колбасы - на 19,3 грн, говядины - на 18 грн, свинины - на 16,2 грн, моркови - на 15,1 грн, десяток яиц - на 10,1 грн, 200 гр сливочного масла - на 7,6грн, 1 кг сметаны - на 7,3 грн, макароны - на 5,8 грн, 1 л молока - на 5,1 грн, риса - на 5 грн, 1 кг черного хлеба - на 4,5 грн, свеклы - на 4,3 грн, белого хлеба - на 3,4 грн, куриной тушки - на 3,2 грн, 1 л подсолнечного масла - на 1,8 грн, 1 кг муки - на 50 коп и картофеля - на 40 коп. После этого сала захочется даже тем, кто его не ест..." - сказано в сообщении.

По данным государственной службы статистики, всего за год подорожало 18 наименований продуктов из 23, что составляет 80% социального ассортимента.

Также за год снизились цены на гречку - 6,2 грн за 1 кг, творога - на 5 грн, лука - на 3,4 грн, сахара - на 1,4 грн и капусты - на 70 коп.

Дорошенко резюмировал, что в августе цены на продукты будут оставаться стабильными, но в сентябре потребительские настроения украинцев изменятся с очередным ростом стоимости продуктов и товаров из-за инфляции и девальвации.

Фото: facebook.com/

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