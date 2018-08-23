В связи с Днем независимости, который отмечают в эту пятницу, 24 августа, украинцев ждут длинные выходные до 27-го числа. "Страна" собрала данные о том, какая будет погода на юге, востоке, западе и в Киеве.

Погода в Киеве. В столице на День независимости обещают до +29, переменная облачность без осадков. В субботу и воскресенье ожидается такая же погода, правда, 26 августа будет еще жарче: до +31 днем.

Фото: Погода 24 августа в Киеве/meteo.gov.ua

Погода в Одессе. На День независимости в Одессе обещают солнечную погоду, до +26 днем. Такая же погода ожидается и в субботу. А в воскресенье днем возможна небольшая гроза, до +27 в дневное время.

Фото: Погода 24 августа в Одессе/gismeteo.ua

Погода в Днепре. В Днепре на выходных тоже обещают три жарких и солнечных дня. 24 августа воздух прогреется до +27. А 25 26 августа термометры покажут +30...+31.

Фото: Погода 24 августа в Днепре/sinoptik.ua

Погода во Львове. На День независимости во Львове обещают грозу во второй половине дня. Днем воздух прогреется до +27. На выходных, 25 и 26 августа, также вероятны осадки. Температура +23...+25.

Фото: Погода 24 августа во Львове/sinoptik.ua

Напомним, что в Киеве по пути на репетицию парада посреди дороги заглох танк, а потом задымился.