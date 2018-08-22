В Украине снизились потребительские июльские цены на молоко на 0,5%, а на яйца - на 7,8% по сравнению с июнем. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Самые высокие цены на молоко зафиксированы в Херсонской области - 23,66 гривны/литр, самые низкие в Черновицкой области - 18,97 гривны/литр.

Цены на сливочное масло снизились на 0,7%, или на 0,26 гривны до 36,21 гривны за 200 граммов.

Цены на сметану жирностью до 15% снизились на 0,01%, или на 0,06 гривны до 51,98 гривны/кг.

Цены на мягкие жирные сыры снизились на 0,4%, или на 0,39 гривны до 88,43 гривны/кг.

В январе средние потребительские цены на молоко составляли 22,01 гривны/литр, сливочное масло - 35,95 гривны за 200 г, сметану - 51,14 гривны/кг, мягкие жирные сыры - 89,66 гривны/кг.

Кроме того, средняя цена на яйца снизилась на 7,8%, или на 1,69 гривны до 20,11 гривны за 10 штук.

Самые высокие средние цены зафиксированы в Киеве - 24,35 гривны/10 штук, а самые низкие - в Житомирской области - 17,52 гривны/10 штук.

В январе средние потребительские цены на яйца находились на уровне 27,95 гривны за 10 штук.

Фото: ukrstat.gov.ua

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