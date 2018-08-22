Безналичный доллар 22 августа подорожал на 9 копеек: межбанк закрылся в рамках 27,81- 27,86 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Такой финиш можно считать достаточно успешным для гривни. Ведь сегодня ее котировки достигали 27,92 грн./$, после чего произошел откат.

Торги происходили без официального участия Нацбанка. Он не проводил валютных аукционов, и не показывался в анонимной системе Matching. В тоже время одним из крупнейших продавцов доллара стал госбанк, и, как подозревают казначеи, стал им с подачи именно НБУ. Потому о полностью рыночной стабилизации межбанка пока рано говорить. Хотя финансисты и отмечали экономическую мотивацию валютных продаж.

"На рынке ощущается нехватка гривневого ресурса, она стимулирует валютные продажи. Бизнесу нужно работать, он не может просто сидеть на долларе. Особенно после завершения периода уплаты налогов. В госбюджет перечислили где-то 13-13,5 млрд. грн. - это внушительный отток. На корсчетах вместе с депосертификатами осталось совсем немного - где-то 80 млрд. грн. А Госказначейство не подкармливает рынок гривной, думаю, выплаты по возмещениям НДС мы увидим уже после праздника. Наверное, 29-30 августа", - допустил Гриненко.

Средняя стоимость наличного доллара в продаже людям поднялась на 10 копеек - до 27,95-28,10 грн./$: Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укргазбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, ПУМБ. Минимальный ценник находился на уровне 27,88 грн./$ (ТАСкомбанк), а максимальный на 28,20 грн./$ (Мистобанк, Правэкс-банк). При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 27,30-27,90 грн./$.

В прогнозах на предпраздничные торги финансисты закладывают возможность девальвации нацвалюты. Юрий Гриненко ждет старта межбанка в рамках 27,80-27,90 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в этом диапазоне.

"23 августа, по нашему мнению, рынок будет спокоен - последний день перед трехдневными выходными и нет поводов для массового движения средств. Однако, потенциал негативного влияния на курс гривны по-прежнему сохраняется", - резюмировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как сообщала "Страна", вливания НБУ не помогают - межбанке ждут доллар по 28 гривен.

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