В пятницу, 24 августа, киевское метро и наземный транспорт будут работать на 2 часа дольше в связи с празднованием Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

24 августа в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую до завершения торжественных мероприятий.

"В это время станция "Майдан Независимости" будет работать как пересадочный узел с линии на линию", - отметили в КГГА.

Как сообщала "Страна", Минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости. Спикер Минобороны Александр Мотузяник пояснил, что в проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

Ранее "Страна" публиковала фото, как ко Дню Независимости в центре Киева внезапно расцвели каштаны.