Температура на всей территории Украины будет почти одинакова. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На западе страны показатели термометра будут колебаться от 11 до 13 градусов ночью и 25-26 днем.

В Закарпатской области ртутный столбик поднимется до 30 градусов выше нуля днем. В центре и на востоке страны синоптики ожидают 9-14 градусов тепла ночью и 23-27 градусов днем.

Во Львове синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха ночью 11−13°, днем ​​22−24°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Одессе 23 августа - без осадков и жарко. Столбики термометров ночью покажут комфортные 16−18°, днем ​​- 28−30°.

В Днепре и Харькове в среду будет солнечно и сухо. Ночью воздух в Днепре прогреется до 12−14 тепла°, днем ​​до 25−27°. В Харькове в ночное время ожидают только 8−10 тепла°, днем ​​до 26°.

Погода в Киеве 23 августа будет теплой и без осадков. Температура воздуха ночью 11−13°, днем ​​24−26°.

Во Львове синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха ночью 11−13°, днем ​​22−24°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Одессе 23 августа - без осадков и жарко. Столбики термометров ночью покажут комфортные 16−18°, днем ​​- 28−30°.

В Днепре и Харькове в среду будет солнечно и сухо. Ночью воздух в Днепре прогреется до 12−14 тепла°, днем ​​до 25−27°. В Харькове в ночное время ожидают только 8−10 тепла°, днем ​​до 26°.

Также синоптик Наталья Диденко в Facebook написала, что в четверг, 23 августа, в День государственного флага Украины погода в стране ожидается солнечной. Над Украиной установится антициклон.

Как сообщала "Страна", сегодня к погоде во всех областях Украины не придраться: будет солнечно и без осадков, а на юге до +31 градуса тепла.

Также "Страна" писала, что синоптики дали прогноз погоды на День независимости в Киеве.