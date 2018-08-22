В соцсетях начали активно обсуждать "теорию", что у всех мужчин на указательном пальце есть шрам. Первым об этом в твиттере написал российский журналист Олег Кашин. Сам он узнал о "теории" в "одной из дагестанских групп в фейсбуке", передает Медуза.

Кашин проверил собственные пальцы и нашел сразу два шрама, о чем и написал в твиттер. В ответ пользователи микроблога начали присылать фотографии своих шрамов на указательных пальцах.

twitter.com/KSHN

В итоге теорему, что "у всех мужчин на левом указательном пальце" есть шрам, очень просто опровергли. Мужчины без шрамов быстро нашлись.

Фото: twitter.com/egor_mq

Но шрамы на пальцах, как оказалось, действительно довольно распространены.

В 2014 году в журнале International Journal of Legal Medicine вышло исследование о том, где у людей чаще всего встречаются шрамы на тыльной стороне кисти (пальцы тоже считаются частью кисти). Для этого исследователи составили базу из фотографий кистей 238 человек - 177 мужчин и 61 женщины. Среди них были правши, левши и один амбидекстер. Выяснилось, что в этой выборке в среднем на каждую мужскую правую руку пришлось по 1,42 шрама, а на каждую левую - почти два. При этом у четверти всех исследуемых мужчин шрамов на кистях не нашлось вовсе.

В исследовании "победителем" у мужчин оказался указательный палец правой руки - 32% всех изученных шрамов. Но левый указательный отстал совсем чуть-чуть - он поделил второе место со средним пальцем правой руки с результатом в 31%.

Как распределяется около половины шрамов на тыльной стороне кисти у мужчин — для левой и правой руки

Sue Black, Briony MacDonald-McMillan и Xanthe Mallett (CC BY), фото: meduza.io

Это если брать палец в целом. А если учесть деление на фаланги, окажется, что абсолютный чемпион - средняя фаланга мужского левого указательного пальца. Там в сумме встретилось целых 34 шрама - и это рекорд. Если вкратце, один из выводов исследователей звучит так: у мужчин шрамы на кистях левой руки встречаются чаще, чем на правой, и больше всего режут указательные и средние пальцы.

Женщины в целом реже получают шрамы на руках, чем мужчины. Хотя, строго говоря, одно исследование, в котором участвовало сравнительно мало людей, не позволяет утверждать это наверняка. Но если ориентироваться на выводы этой работы, у женщин шрамы (в основном мелкие) чаще обнаруживались на правой руке, причем большинство - на указательном и среднем пальцах, а также в районе их оснований.

Как распределяется около половины шрамов на тыльной стороне кисти у женщин - для левой и правой руки Sue Black, Briony MacDonald-McMillan и Xanthe Mallett (CC BY), фото: meduza.io

В случаях, когда кто-то режет себе пальцы ножом, чаще страдает "слабая" рука. А в остальных стандартных ситуациях, - скажем, когда руки прищемляют, режут битым стеклом или консервной банкой - чаще травмируют "сильную" руку.

Поиск шрамов из твиттера переместился и в Фейсбук.

Фото: facebook.com/ikrussss

Люди с иронией относятся к подобной "теореме".

Фото: facebook.com/andriy.manchuk

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