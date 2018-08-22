Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 23 августа до уровня 27,885488 грн/$1 по сравнению с 27,709475 грн/$1 на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, 100 долларов США будут стоить 2788.5488 гривень; 100 евро - 3239.1783 гривень, а 10 российских рублей - 4.1241 гривни.

Как сообщала "Страна", эксперты ожидали нового подорожания доллара и уход межбанковской торговли в область 27,60-27,90 грн./$

Ранее экономисты рассказали, как на межбанке спасают гривну. "Фундаментальных причин для стремительного укрепления гривны нет, и завтра крупные игроки будут максимально осторожны с продажей валюты, что вновь может сработать на активный рост спроса и создать давление на курс гривны", - говорил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.