Президент Украины Петр Порошенко своим указом наградил харьковских патрульных полицейских Александра Ростовского и его напарника Дмитрия Кириенко, погибшего в результате стрельбы в ночь на понедельник возле горсовета, орденами "За мужество".

"За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга постановляю: Наградить орденом "За мужество" III степени Кириенко Дмитрия Александровича - инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, старшего лейтенанта полиции (посмертно); Ростовского Александра Васильевича - инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, лейтенанта полиции", - говорится в указе №235/2018, опубликованном в среду на сайте главы Украинского государства.

За мужество и героизм Дмитрий Кириенко также отмечен знаком отличия МВД "За отвагу в службе". Высокую награду от министра получила вдова милиционера.

Сегодня, 22 августа, Дмитрия Кариенко похоронили в с.Омельченки Змиевского района. Его проводил в последний путь личный состав Змиевского отделения полиции. Правоохранители сиренами встречали похоронную процессию и отдали последний долг погибшему.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщалось, в ночь на 20 августа неизвестный мужчина устроил стрельбу возле Харьковского горсовета и ранил охранника, а затем и одного из полицейских, приехавших по вызову. Полицейский скончался, несмотря на усилия медиков. Охранник был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Полицейские из табельного оружия ранили стрелявшего. По предварительной информации, обезвредил "стрелка" Ростовский. В результате полученных ранений злоумышленник скончался.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. 21 августа полиция заявила, что личность стрелка установлена. Это Александр Поярков 1971 г.р.

Ранее "Страна" сообщала, что известно о погибшем в перестрелке полицейском Дмитрии Кириенко.

Также мы писали, что нового стало известно о стрелке Александре Пояркове. Известно также, что жену ночного стрелка убили вечером 19 августа на Лысой Горе.