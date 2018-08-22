Фигурант в деле о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Николай Новиков, которого отпустили на свободу, рассказал, как он давал новые показания прокурорам. Об этом сообщила журналист "Украинской правды" Марьяна Пьецух на своей странице в Facebook.

"Прокуратура разгоняет сообщения, что Новиков изменил показания и поэтому его отпустили. Что он признался, что действительно был в день нападения не на море, а "проходил мимо". То есть алиби, которое следователи не проверили, - фигня, потому что он действительно был, то есть следователи были правы" , - отмечает журналистка.

Пьецух сообщила, что в телефонной беседе с ней Новиков рассказал, что в отношении него были открыты дела за хулиганство и ношение травматического оружия без разрешения, за что ему могло светить от 3 до 7 лет.

"Следователи сами предложили ему подписать "бумажку" о том, что 31 июля утром он проходил мимо места преступления. Поэтому, мол, следствие и задержало его, ибо были все основания, потому что он был рядом", сообщает она.

"Мне пришлось это сделать (подписать новые показы), я волновался за своих родных. Но на самом деле меня там (в Херсоне) не было", - сказал Новиков.

Также журналистка сообщила, что в момент общения с Новиковым телефонную трубку взял другой человек, который представился депутатом Игорем, и сказал, что Новикову и его родным Нацполиция запретила общаться с журналистами. Затем "связь" разорвалась.

Фото: facebook.com/tsvibak

Впрочем, Новиков успел дать видео-интервью для Ivan Antypenko, где де рассказал о том же. Он рассказал, как его телефон действительно засветился рядом с местом преступления, потому что он был тогда на рынке, ездил с родными закупаться продуктами перед отдыхом на море.

Как сообщала "Страна", нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк совершили 31 июля.

Суд Херсона отправил за решетку четверых подозреваемых. При этом Сергей Торбин и Володмир Васянович являются участниками боевых действий и в свое время были отмечены государственными наградами. 20 августа суд в закрытом режиме также избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца еще одному подозреваемому Виктору Горбунову.

Также "Страна" писала, что нардеп Геращенко извинился перед Новиковым и заявил о поимке реальных "кислотных маньяков".