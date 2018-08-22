Пока идут подготовительные мероприятия к параду, который пройдет в Киеве на День независимости, компетентные органы отмечаются традиционный рост активности телефонных хулиганов и "минеров", которые перегружают линии на номере полиции "102" сообщениями о готовящихся взрывах.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, сегодня во второй половине дня на "102" позвонил некий нетрезвый гражданин и заплетающимся языком заявил, что его друзья заминировали админздания на улице Банковой в связи с несогласием с политикой властей и там все взлетит на воздух, если полиция не поспешит это обезвредить.

Выпивоха оправдывался, что он дескать не при чем и только хочет предупредить специальные службы об опасности взрыва. Мол, просто услышал разговоры своих друзей и решил сообщить куда следует. Звонил нетрезвый гражданин со своего личного мобильного.

Сейчас оперативники занимаются его задержанием в Шевченковском районе столицы, так как личность звонившего уже установлена. Если окажется, что сообщение о минировании - плод его фантазии и по выводам психиатрической экспертизы он окажется вменяемым, то "информатору" грозит до 6 лет тюрьмы по ст.259 УК Украины - заведомо неправдивое сообщение о взрыве.

Ранее "Страна" сообщала, что здание ВСП, где должны были уволить начальницу Чауса, заминировали уже дважды, а также о том, что в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" Раду в поддержку Савченко.



