В ночь на 22 августа произошел взрыв возле дома депутата Конотопского горсовета и экс-мэра Конотопа Ивана Огрохина. Об этом говориться в сообщении полиции Сумской области.

"Сегодня в 6:41 мужчина обратился в полицию сам, и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна", - сказано в сообщении.

Когда полицейские приехали на место вызова, то обнаружили возле забора небольшую воронку от взрыва, а также повреждения в нижней его части и окне.

Фото: su.npu.gov.ua

Полиция проводит первоочередные следственные действия по данному факту.

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