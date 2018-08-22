В киевском зоопарке в семье мунтжаков, самых маленьких оленей в мире, Милки и Мурзика появился детёныш. Олени-родители, которые сами появились в зверинце в начале этого лета, заботятся о своем малыше, защищают его и охраняют. Об этом сообщает пресс-служба Киевского зоопарка в Facebook.

Сейчас ветеринары тщательно следят за безопасностью и здоровьем малыша. Маленький олененок уже выходит на прогулку в открытый вольер.Познакомиться с необычным олененком можно с 9:00 до 18:00 по адресу проспект Победы, 32.







Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua

Мунтжаки - самые маленькие олени в мире, они размером с собаку. При волнении или возбуждении эти олени издают звуки, схожие с лаянием собак.

Также у них есть удлиненные клыки. Животные обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Длина туловища с головой у этих оленей разнится от 64 до 135 сантиметров плюс хвост длиной от 6 до 24 сантиметров. Весят мунтжаки от 12 до 33 килограммов, у отдельных видов вес достигает 50 килограммов.

Как сообщала "Страна", столичный зоопарк готовится выпустить на волю трех редких черных аистов.

Также "Страна" писала, что медведям в зоопарке Киева убрали зубной камень, поставили пломбу и постригли когти.

Ранее стало известно о пятнистом бэби-буме, который произошел в Николаевском зоопарке.