На День независимости украинцев ждут долгие выходные с 24 по 26 августа включительно. При этом уже 23 августа некоторые учреждения работают по предпраздничному сокращенному графику. "Страна" узнала, как работают банки, Укрпочта и "Новая почта" в ближайшие дни.

Банки

В предпраздничный день, 23 августа, банки работают по сокращенному режиму - до 17:00.

В День независимости, 24 августа, банковские учреждения будут закрыты.

В субботу, 25 августа, свои двери откроют только те отделения, которые обычно работают в субботу. При этом операции будут проведены следующим рабочим днем - понедельником.

В воскресенье, 26 августа, у украинских банков выходной. Понедельник, 27 августа, обычный рабочий день.

Укрпочта

В Киеве 24 августа будут работать четыре отделения Укрпочты: Главопчтамт (ул. Крещатик, 22), отделение на главном железнодорожном вокзале (пл. Вокзальная, 1), отделение возле станции метро Левобережная (ул. Андрея Шептицкого 16/4) и отделение возле международного аэропорта "Киев" (проспект Воздухофлотский, 75).

Фото: ukrposhta.ua

Всего 24 августа будут работать 35 отделений по стране. Причем, в основном, они будут открыты до 15-17 часов по сокращенному графику.

Фото: ukrposhta.ua

Новая почта

23 августа "Новая почта" работает по обычному графику.

24 августа – выходной день. В этот день до 17:00 будут работать некоторые отделения. Также до 17:00 курьеры будут работать в 33 населенных пунктах страны: Киев, Белая Церковь, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Ирпень, Каменское, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Мукачево, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

25 августа отделения работают по субботнему графику. 26 августа - по расписанию воскресенья. Понедельник, 27 августа, это обычный рабочий день