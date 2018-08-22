Бенефициар концерна Галнафтогаз (сеть АЗС под брендом ОККО) Виталий Антонов подтвердил обыски СБУ в офисах компании во Львове и Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

Позднее, на пресс-конференции, он сообщил, что бренд не работает на территории Донецкой и Луганской области и не сотрудничает с сепаратистами ЛНР и ДНР. Именно это стало причиной обысков в концерне. Об этом передает Liga.Net.

Также он отметил, что оставшиеся заправки ОККО в аннексированном Крыму были переданы в аренду и сейчас "Галнафтогаз" ими не управляет.

"Вчера и сегодня утром почти сутки СБУ блокирует наши офисы во Львове и Киеве на предмет поиска доказательств нашей работы на оккупированных территориях. Возможно, такая идея прорываться на предприятия возникает у силовиков из-за продвижения наших "прорывных идей", как маркетинговой стратегии. Но кошмарить ОККО и подобные системные компании по надуманным причинам чрезвычайно плохая идея", - отметил он.

Ранее источники сообщили, что сотрудники СБУ провели обыски в двух офисах "Галнафтогаза" с выемкой документов и техники. Сообщалось, что концерн подозревают в финансировании терроризма.

В 2017 году появилась информация, что сеть АЗС "ОККО" продолжает работать в аннексированном Крыму. Согласно опубликованной информации учредителя Агентства журналистских расследований "Резонанс" Константина Бильцана, на территории полуострова АЗС принимала к оплате российские рубли.

Как он отметил, на этих заправках действовали карточки лояльности сети, выданные на материковой Украине. В концерне тогда заявили, что автозаправочные комплексы ОККО в Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатору не предоставлялось.

Фото: facebook.com/antonov.v.b

Как сообщала "Страна", в Киеве ряд заправок вывел из строя страшный вирус. В зоне атаки оказались WOG, ОККО, KLO и другие компании.

Напомним, что на заправке в Киеве обокрали авто певца Петра Черного.