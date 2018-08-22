Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании в Минске 22 августа договорилась о бессрочном режиме тишины на востоке Украины с 29 августа. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго украинского президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Стороны обязуются реализовать все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", – написала она. По словам Олифер, стороны договорились обеспечивать полный доступ наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в соответствии с ее мандатом.

При этом она отметила, что пока безопастностная ситуация на Донбассе "существенно не изменилась". "В течение "хлебного перемирия" (1 июля – 20 августа 2018 года) украинская сторона зафиксировала почти 1500 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в том числе с запрещенного Минским соглашениями оружия – реактивных систем залпового огня "Град", танков, артиллерии, минометов. Есть жертвы среди военных и гражданских. За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы девяти населенных пунктов", – написала Олифер.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Как сообщала "Страна", стороны на Донбассе заявили о готовности соблюдать "хлебное перемирие" с 1 июля.

Мы писали, что ранее украинская сторона в Минске заявила, что референдума на Донбассе быть не может.

Также в Минске Россия предложила внедрить систему контроля за соблюдением перемирия на Донбассе.