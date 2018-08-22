В среду, 22 августа, торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 27,83грн/$, курс в покупке повысился до 27,75 грн/$. Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день стоимость доллара выросла на 1 копейку в покупке и на 6 копеек в продаже.Стоимость евро снизилась - на 50 копеек в покупке и на 64 копейки в продаже, до 31,22-31,34 грн.

Стоимость российского рубля также снизилась - до 0,408-0,409 гривень. Как сообщала "Страна", курс доллара медленно снижается по отношению к гривне второй день подряд, но с последующими отскоками цены вверх.

Ранее экономисты рассказали, как на межбанке спасают гривну. Также мы сообщали, что в НБУ объяснили, почему доллар и евро дорожают посреди лета.