Херсонский городской суд избрал меру пресечения четвертому подозреваемому в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает Громадське. Суд решил взять под домашний арест подозреваемого Вячеслава Вишневского до 20 октября. Мужчина обязан носить электронный браслет.

Уточняется, что всего в деле о нападении на Гандзюк состоянию на утро 22 августа было шесть подозреваемых. Позже стало известно, что одного из фигурантов Николая Новикова отпустили и дело против него закрыли, поэтому подозреваемых осталось пятеро. Большинство из них участвовали в АТО на Донбассе.

Напомним, 21 августа Херсонский городской суд арестовал на 60 суток двух подозреваемых: Сергея Торбина и Володмира Васяновича, которые являются участниками боевых действий и в свое время были отмечены государственными наградами.

20 августа суд в закрытом режиме избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца еще одному подозреваемому Виктору Горбунову.

Генпрокурор Юрий Луценко в интервью УП отметил, что по делу о нападении правоохранители проверяют бывшего начальника управления защиты экономики полиции Херсонской области Артема Антощука, с которым у Гандзюк был конфликт.

Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк совершили 31 июля. Неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой и скрылся. В результате девушка получила ожоги 35% поверхности тела. Полиция рассматривает нападение как покушение на убийство.

Также мы сообщали, что во Львове автор граффити "Кто заказал Катю Гандзюк?" ударил ножом в грудь капитана полиции. Этого копа позже наградили пистолетом и служебной квартирой.