В центре Киева вечером в среду, 22 августа, образовались большие пробки в том числе и из-за репетиции военного парада. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Движение в столице затруднено в районах станций метро Площадь Льва Толстого, Крещатик, Майдан Независимости, Университет, Олимпийская, Дворец Украина, Лукьяновская.

Пробки образовались на Подоле, Крещатике, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, ул. Институтской, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, ул. Бульварно-Кудрявской, ул. Льва Толстого и на ул. Вадима Гетьмана.



Скриншот: google.com.ua/maps

Напомним, в Киеве с 15:00 22 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности будет ограничено или запрещено движение транспорта рядом улиц.

Как сообщала "Страна", центр Киева парализован пробками из-за военной техники с 15.00.

Ранее мы писали, насколько новую технику покажут на параде в День Независимости.