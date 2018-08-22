В Киеве после ДТП с участием "Бука" на Подоле произошел еще один инцидент с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Сообщается, что танк заглох посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола. По информации очевидцев, танк стоял посреди улицы около двух часов и время от времени дымился.

Танк заглох, так и не доехав на генеральную репетицию Фото: ДеПо

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", Минобороны не смогло посчитать расходы на парад ко Дню Независимости.

Ранее "Страна" также публиковала видео испытаний украинских снарядов к 152 мм "Гиацинтам".