В местных выборах смогут участвовать только те граждане Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории (села, поселка, города) и имеют регистрацию постоянного места жительства. Таким образом переселенцы не смогут участвовать в местном избирательном процессе.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. Его судьи рассмотрели в кассационном порядке гражданское дело по иску Отдела ведения Государственного реестра избирателей о восстановлении избирательных прав.

Истец просила признать незаконным решение об отказе в удовлетворении заявления об изменении избирательного адреса в Госреестре избирателей и обязать его внести новые данные о регистрации в качестве внутренне перемещенного лица.

В документе указывается, что истец обратилась в Госреестр с заявлением о включении ее в список избирателей на местных выборах и получила отказ, обоснованный тем, что отсутствуют документы, подтверждающие ее принадлежность к местной территориальной общине. При этом справка о регистрации ВПЛ не была учтена при рассмотрении этого заявления.

"Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, принял постановление об отказе в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавляют, что Верховный суд согласился с решением апелляционной инстанции на тех основаниях, что право голоса на выборах депутатов горсовета, выборах городского головы имеют граждане Украины, которые имеют право голоса в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общине и проживают в пределах соответствующего избирательного округа.

"Избирательная адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя в соответствии с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине"", - сообщили в суде. При этом судьи отметили, что место прописки не должно быть временным.

В суде пояснили, что к территориальной общине относятся жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административный центр (ст. 1 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине").

А значит, по решению Верховного суда, справка ВПЛ, которая свидетельствует место жительства только на определенный период, то есть не постоянное, и такая регистрация не может служить основанием для права участия в местных выборах на этой территории.

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