Украина готова помиловать двух россиян, у которых существуют проблемы со здоровьем, и передать их российскому консулу в обмен на содержащихся на Донбассе украинских военных. Об этом на своей странице в соцсети сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

Такое предложение она высказала во время второго дня заседаний ТКГ в Минске. Помилование двух россиян со стороны Украины она назвала "исключением". Их предлагают передать российскому консулу в присутствии представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного Креста. Условием помиловании является одновременная передача Украине ее военных из оккупированного Донбасса.

"Украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий", - написала Геращенко в Facebook.

Скриншот: facebook.com/Iryna Gerashchenko

Напомним, что 16 августа четверо граждан России, содержащихся в украинских тюрьмах, написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. В общем об обмене Путина попросили 22 россиянина.

Ранее "Страна" писала о том, что Геращенко заявила, что Россия отказалась от обмена "пленных на политзаключенных".

Также мы сообщали, что генпрокуратура отказалась менять Рубана на двух украинских пленных.