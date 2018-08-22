В конце августа в столице неожиданно расцвели каштаны. Об этом пишет Информатор. Молодые листочки и белые свечки появились на Крещатике у КГГА. рядом с уже подсыхающими листьями. Такую аномалию жители Киева наблюдают не впервые. В последнее время символ столицы цветет второй раз чуть ли не ежегодно.

Фото: kiev.informator.ua

Как рассказала Татьяна Фальчук, пресс-секретарь "Киевзеленбуда", повторное цветение каштанов считается аномальным явлением. "Жаркое лето приводит к тому, что каштаны, которые являются обычными деревьями для Киева, страдают от вредителя, моли, грибковых заболеваний, часто болеют краевым ожогом листа. В результате действий вредителей, болезней и недостатка влаги каштаны преждевременно сбрасывают листья. Дальнейшая резкое изменение погодных условий, когда после похолодания и дождей снова наступает жара, предопределяет так называемую повторную вегетацию, то есть деревья, пережившие стресс, снова зацветают осенью", — отметила Татьяна.

Как отмечают специалисты, повторное цветение ослабляет дерево, что может привести к его скорой смерти. Причиной таких аномальных явлений, как повторное цветение, также является экологическая ситуация в городе. Чаще всего цветут каштаны, которые растут вблизи дороги, поскольку именно там наблюдается высокая загазованность воздуха и низкая влажность.

Отметим, традиционно каштаны в Киеве цветут в начале и середине мая.

Как сообщала "Страна", в аномальной европейской жаре ученые обвинили глобальное потепление.

Мы писали, что на Крещатике высадили деревья, которые заменят знаменитые киевские каштаны.

В прошлом году в Киеве также неожиданно расцвели каштаны. Горожане считают, это плохой знак.