Начальника Одесской таможни отстранили от работы после скандала с кражей 37 контейнеров
Глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан уволил начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования. Для непредвзятости действий на период данного расследования отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей. Третье: у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования", - заявил Продан.
И. о. главы ГФС заявил, что озвученная 21 августа генеральным прокурором Юрием Луценко информация о выявлении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении.
"Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины", - сказал он.
Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка.
"Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре. До последнего времени данный сотрудник работает, более того - в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни", - уточнил и. о. главы ГФС.
По словам Продана, в украденных контейнерах, помимо ткани, содержались также техника, тракторы, запчасти и другие товары.
Ранее задержали фискала Дениса Аминева, которого подозревают в краже десятков контейнеров с арестованным грузом.
Также "Страна" писала, что генпрокурор Юрий Луценко предупредил, что готовит дело на главного налоговика страны Продана.