Глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан уволил начальника Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования. Для непредвзятости действий на период данного расследования отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей. Третье: у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования", - заявил Продан.

И. о. главы ГФС заявил, что озвученная 21 августа генеральным прокурором Юрием Луценко информация о выявлении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении.

"Факт выявления, ареста и дальнейших действий совершался и проводился исключительно сотрудниками ГФС Украины. Подчеркиваю: исключительно сотрудниками ГФС Украины", - сказал он.

Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка.

"Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре. До последнего времени данный сотрудник работает, более того - в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни", - уточнил и. о. главы ГФС.

По словам Продана, в украденных контейнерах, помимо ткани, содержались также техника, тракторы, запчасти и другие товары.

Ранее задержали фискала Дениса Аминева, которого подозревают в краже десятков контейнеров с арестованным грузом.

Также "Страна" писала, что генпрокурор Юрий Луценко предупредил, что готовит дело на главного налоговика страны Продана.