Съемки долгожданной фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix стартуют в Будапеште 5 ноября. Он будет создан по одноименному произведению Анджея Сапковского. Об этом сообщает Discussing Film.

Сценаристом "Ведьмака" стала Лорен Шмидт Хисрич, среди работ которой сериалы "Сорвиголова", "Власть в ночном городе" и "Западное крыло".

Режиссером сериала выступит Томаш Багиньски, а продюсером станет Эндрю Лоус, известный по фильмам "Ганмен" и "Джек Райан".

По словам Шмидт, в первом сезоне будет 8 эпизодов. В Omega Underground News уточнили, что на главную роль мутанта-охотника на чудовищ претендуют два актера.

Это Зак МакГоуэен, который играл капитана Чарльза Вейна в "Черных парусах". И Генри Кавилл, который был "Супермэном" в ряде последних фильмов. На его странице в Instagram даже появилось шуточное фото, где его показали в образе ведьмака.

Зак МакГоуэен претендует на главную роль в сериале "Ведьмак" Фото: pinterest.com

Первую серию саги можно будет увидеть уже в 2019-2020 году.

Кстати, многим киноманам фэнтези-вселенная известна по игровой трилогии "Ведьмак" (The Witcher) от польской студии CD Projekt RED.

Как сообщала "Страна", в сети появился трейлер украинского фэнтези "Сторожевая застава".

Также "Страна" писала, что Netflix опубликовал трейлер фильма "Титан" про сверхчеловека и ядерную войну.