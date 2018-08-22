В воскресенье, 26 августа в США пройдет боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтраном и претендентом – пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Его победитель, вероятно, станет соперником нашего суперчемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

"Соперник Бельтрана – Хосе Педраса – был чемпионом мира IBF, а сейчас попытается вновь взобраться на вершину. Отдать кому-то предпочтение сложно. Бельтран все-таки возрастной боксер, ему 36 лет. Педраса моложе. К тому же, поднявшись на одну весовую категорию выше, он чувствует себя там весьма комфортно. Очевидно, что это будет конкурентный бой. А телезритель от этого только выиграет", - отметил ведущий программы "Большой бокс" Роман Кадемин.

Бой пройдет на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США). В Украине телезрители смогут посмотреть его на телеканале "Интер" в воскресенье, 26 августа, в 6:25.

Раймундо Бельтран, фото: sport.bigmir.net

Хосе Педраса, фото: proboxing-fans.com

Видео: youtube.com/Телеканал Интер (Inter TV channel)

Как сообщала "Страна", Ломаченко и Усик попали в ТОП-10 рейтинга лучших боксеров мира. Кроме того, Александр и Василий стали лучшими в своих дивизионах по версии World Boxing News (WBN). Также признание получил еще один украинский боксер - Артем Далакян.

Напомним и восемь тезисов прямого эфира с Александром Усиком.