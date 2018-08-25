Украинский центр оценивания качества образования подвел итоги ВНО 2018. По официальным данным, внешнее независимое тестирование сдавало больше человек, чем в прошлом году. Однако качество знаний выпускников, если судить по результатам, заметно упало.

"Страна" собрала все, что известно о прохождении и результатах ВНО в 2018 году.

Почему стало хуже с украинским

Всего на тестирование пришли 335 тысяч человек, в то время как в прошлом году оценивание проходили 240 тысяч. Причина такого роста сдающих в том, что в 2018-м ВНО по украинскому языку пришлось сдавать выпускникам профтехучилищ и колледжей, которых набралось больше 43 тысяч. Также почти 30 тысяч сдающих – это выпускники прошлых лет.

Больше всего на ВНО зарегистрировались в Киеве - 28 тысяч человек. В городах сдавали ВНО больше человек, чем в сельской местности — 272 тысяч против 63 тысяч. Меньше всего (5 880 человек) записалось на ВНО в Луганской области. Не явились на тесты 46 тысяч человек, то есть более 13%.

Украинский язык и литературу сдавали все в обязательном порядке. Из тех обязательных предметов, которые давались на выбор, самым популярным стала история Украины, которую сдавали почти 170 тысяч человек. Математику выбрали 112 тыс. человек, биологию — 82 тысячи. Из необязательных предметов самой популярной оказалась география, ее сдавали 79 тысяч человек. Самым непопулярным предметом оказался испанский, на который записались всего 176 человек.

Что касается результатов, то треть сдававших ВНО набрала минимальный балл (100). Максимальный балл (200) получили 210 человек. Больше всего высших баллов получили по математике (98 человек), химии (72) и физике (15).

Украинский язык на 200 баллов сдали только семь человек на всю страну.

Процент тех, кто успешно сдал экзамен по украинскому, за год уменьшился с 92% до 86%. В УЦОКО объяснили снижение результатов участием в ВНО выпускников колледжей и профессионально-технических учебных заведений – мол, их результаты оказались значительно ниже, чем у остальных, и подпортили общий результат.

Области - лидеры и аутсайдеры

УЦОКО опубликовал список, в каких областях набрали высшие баллы по предметам. Напомним, максимальный балл составляет 200. Больше всего таких результатов оказалось в Киеве (288 человек набрали 200 баллов хотя бы по одному предмету), далее идет Львовская область (215), а замыкает тройку Харьковская область (161). Всего 12 человек набрали 12 баллов хотя бы по одному предмету в Луганской области, она на последнем месте.

В отчете УЦОКО приводятся результаты по отдельным предметам в целом и с разбивкой по областям.

Украинский язык

Математика

История Украины

География

Английский язык

Провалы и ошибки при сдаче ВНО

На сайте УЦОКО можно посмотреть, как справлялись с конкретными заданиями выпускники, на какие задания отвечали в основном правильно, а в каких больше всего ошибались. Так, половина выпускников школ, сдававших ЗНО по математике, не справилась с задачей для 8 класса. Это действия с дробями, где нужно было только сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Только 52% смогли справиться с задачей.

65% участников тестирования по украинскому языку и литературе не увидели лексическую ошибку в словосочетании "на наступній неділі". Только 37,6% знают, как правильно называть точное время по-украински.

Что касается истории Украины, только 16,8% участников правильно ответили, что по летописной легенде князь Владимир в 988 году выбирал новую религию среди христианства, ислама и иудаизма. Другими вариантами ответов были: "индуизм", "буддизм", "даосизм" и "конфуцианство".

30% участников тестирования считают, что Украина является федерацией, конфедерацией или союзным государством.

47,5% выпускников не узнали на фотографии здание Верховной Рады и, соответственно, не смогли ответить, в каком городе Украины оно находится.

На вопрос "Авиалинии Антонова" осуществляют более 35% перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов на мировом рынке, является официальным перевозчиком ООН. Что обуславливает высокую конкурентность этой компании?" только 28,3% участников дают правильный ответ: "парк уникальных транспортных самолетов украинского производства".

36,3% считают, что причина - "мировое лидерство компании по количеству грузовых и пассажирских самолетов", 20,4% отметили вариант "выгодное расположение базы авиакомпании в столичном регионе".

Почти 69% участников теста по географии не смогли отличить карту с бассейнами рек от карт с их долинами.

Почти 20% считают, что айсберги могут двигаться по материковой части Антарктиды. Больше половины не знают, от чего зависит сила ветра.

Только 55% знают, что в Тихом океане находится Марианская впадина, а не Гвинейский залив, хребет Ломоносова или Аравийское море.

Что касается биологии, то более 22% выпускников не знают, как повлияло на здоровье человечества открытие антибиотиков. Так, 7% тестируемых ответили, что благодаря этому была разработана профилактика генетических заболеваний.

Антирейтинг школ Киева

Уже появился список школ Киева, выпускники которых набрали меньше всего баллов по результатам ВНО-2018. Для оценки учитывалась статистика ВНО по предметам, которые сдавали чаще всего: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский и география.

При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, не сдавших ВНО, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. При равном проценте не сдавших, выше по списку оказалась школа, в которой указанный тест сдавали больше учеников. В антирейтинг включены только школы, в то время как ПТУ, техникумы, колледжи в расчет не брались.

"Мы рискуем оказаться нигде"

Данные о результатах ВНО не прошли мимо внимания пользователей соцсетей.

Блогер Иван Примаченко шокирован уровнем знаний выпускников: "Перед нами очередные свидетельства катастрофы украинского образования. Это больше не громкие слова или спекуляции - это факт, который зафиксирован на ВНО. В описанных выше результатах речь идет не о каких-то редкие факты или специфические навыки, а о базовые знания и логику. Что еще нужно, чтобы наконец признать образовательную пропасть, перед которой оказалась страна, и начать действительно радикальные реформы?"

Предприниматель Александр Деркач считает, что в низких результатах виновата вся система ВНО: "Все сейчас постят эту информацию и удивляются, какие у нас неграмотные дети и какое у нас плохое образование. В отличие от них, я удивляюсь, какое у нас дебильное ЗНО и какое отношение к уровню знаний детей имеет подобный местечковый КВН. Тот факт, что с 2007 года у нас первокурсниками ВУЗов становится больше людей, чем выпускается из школы, меня не удивляет".

Министр иностранных дел Павел Климкин: " Откровенно говоря, хочется бить тревогу. Это же тотальная катастрофа! 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!

Даже с теми усилиями, которые сегодня прилагает команда МОН, без фундаментальных изменений в подходах к преподаванию, без стимулирования молодежи и без осознания, что качественное образование - это жизненная необходимость, а не формальный атрибут, мы рискуем оказаться нигде.

О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О каких технологических прорывах мы мечтаем?

Не хочется напоминать банальные истины, но образование - это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни.

И это касается не только близкого мне математики. Английский, история, география, и, что поражает, украинский... Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?"

Блогер Дмитрий Касьянов: "Конечно, это реформы прошлого года и Порошенко виноват, а не 25 лет, заигрывания с учителями и системой образования, когда платились копейки и закрывались глаза на хищения, необразованность и откровенную тупость преподавательского состава в своём большинстве: "ну кто туда на эти гроши нормальный то пойдет".

Угробили и младшую, и среднюю, и высшую школу, конвейер по продаже аттестатов, дипломов, сертификатов и всяких Документов, которые являются, в массе, просто фискальным чеком, про оплату услуги.

А, оценки? Как номера, чем красивше, тем дороже".

Блогер Алексей Копытько анализирует результаты ЗНО по предметам и областям: "Об ужасах ЗНО уже появилось несколько ярких публикаций. Пока в основном речь шла об общей дикости на уровне страны. Но самая прелесть – в разрезе регионов. Если полазить по статистике, можно выявить, какие предметы и где провисают.

Следует отметить, что Харьковская область в целом выглядит очень прилично. По среднему баллу ЗНО область – на 4-м месте в стране. По всем предметам (кроме испанского языка, на котором стратили 2 из 6 сдававших) харьковские школьники лучше, чем в среднем по Украине. По французскому языку мы вообще впереди планеты всей – не сдал только 1 из 51. Т.е., толпы победителей международных олимпиад из Харькова имеют за спиной вполне добротную биомассу.

Мрачная ситуация по итогам ЗНО – в системе профтехобразования. Не только в Харькове – по всей Украине учащиеся ПТУ сдавали ЗНО радикально хуже выпускников средних школ и других заведений.

Например, по украинскому языку и литературе в ХО не преодолели порог 100 баллов 11,64% процента сдававших, а среди учащихся ПТУ – 48,1%. Т.е., половина. При этом еще 37,4% учащихся ПТУ получили от 100 до 120 баллов. Типичная иллюстрация – Змиевский профессиональный энергетический лицей. Сдавало украинский язык 102 человека, не сдал – 51, получили минимальный проходной балл – 38. Математику в области провалили 16%, среди ПТУ – 53%.

Такой же ужас везде. Но что еще более мрачно – есть области, где не только ПТУ, но и обычные школы учат непонятно чему. Скажем, в Закарпатской области не сдали украинский язык 37% выпускников средних школ (и 59% птушников). Еще 25,5% школьников получили баллы от 100 до 120 (у птушников – треть). Итого порядка 60% сдававших ЗНО имеют весьма условное представление об украинском языке. В Береговском районе не сдали украинский язык 68% участников ЗНО, еще 20% получили минимальный балл. Есть школы, где украинский язык не сдали 90% учеников. Эти цифры надо корректно доносить во все европейские структуры, куда на нас жалуются венгры. В целом, согласно статистике ЗНО, на Закарпатье дети гораздо лучше знают английский язык, чем украинский.

40% выпускников средних школ в Закарпатье не сдали историю Украины. По 30% - математику и физику. Т.е., даже на общем фоне явно что-то не так. Есть и другие слабенькие области.

Я не знаю, какие тут меры нужны. Пока напрашивается только одно: сократить на порядок финансирование никому не нужных вузов и направить эти деньги в школы и ПТУ, чтобы удерживать там вменяемых учителей, с которых можно хоть что-то требовать".