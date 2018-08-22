Сотрудники СБУ продолжают работу по установлению заказчиков в деле попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, на судебных заседаниях будут предоставлены доказательства российского следа в этом преступлении, передает Интерфакс.

"Так называемое дело Бабченко уже находится в суде, Герман (подозреваемый в организации попытки убийства Бабченко Борис Герман - Прим. Ред.) действительно подписал соглашение со следствием, установлена вина и других лиц, причастных к этому преступлению. Я убежден, что в ближайшее время состоятся судебные слушания", - сказал Грицак журналистам.

При этом глава СБУ подчеркнул, что предпринимаются меры для того, чтобы установить всех причастных именно к заказу этого преступления.

"Как мы и обещали, российский след, российские деньги, все в этом деле будет, и, я думаю, что вы будете иметь возможность убедиться в этом во время слушания дела в суде", - сказал В.Грицак.

Напомним, об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко стало известно 29 мая. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" - исполнительного директора ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам генпрокурора Луценко, организатор "убийства" Бабченко пошел на сделку со следствием и готов показать "след Кремля".

Также мы сообщали, что Бабченко пожаловался на "сломанную жизнь и заявил, что вынужден прятаться в бункере.